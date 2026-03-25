Italie-La ministre du Tourisme démissionne, à la demande de la présidente du Conseil Meloni

La ministre italienne du Tourisme, Daniela Santanche, a présenté sa démission mercredi, se conformant à l'injonction de la présidente du Conseil des ministres Giorgia Meloni, qui lui avait demandé de se retirer en raison de plusieurs affaires judiciaires.
Giorgia Meloni avait publiquement réclamé son départ mardi.
L'an dernier, un juge a ordonné son renvoi en procès pour des accusations de faux en comptabilité liées à un groupe d'édition qu'elle possédait auparavant.
(Reportage Gavin Jones, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)
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