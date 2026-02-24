Données personnelles des enfants: amende contre Reddit au Royaume-Uni

Le forum de discussion en ligne Reddit a écopé d'une amende de 14,47 millions de livres (16,57 millions d'euros) de la part du régulateur britannique de la protection des données (ICO) pour avoir "utilisé de manière illégale les données personnelles d'enfants" ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

Le forum de discussion en ligne Reddit a écopé mardi d'une amende de 14,47 millions de livres (16,57 millions d'euros) de la part du régulateur britannique de la protection des données (ICO) pour avoir "utilisé de manière illégale les données personnelles d'enfants".

Le site américain "n'a pas mis en place de mécanisme robuste de vérification de l'âge et n'avait donc pas de base légale pour traiter les données personnelles des enfants de moins de 13 ans", écrit dans son communiqué l'ICO, qui avait ouvert son enquête en mars 2025.

"Des enfants de moins de 13 ans ont vu leurs données personnelles collectées et utilisées d'une manière qu'ils ne pouvaient pas comprendre, à laquelle ils ne pouvaient pas consentir ni qu'ils ne pouvaient contrôler. Ils ont ainsi été potentiellement exposés à des contenus qu'ils n'auraient pas dû voir", a souligné John Edwards, de l'ICO, cité dans le communiqué.

Le régulateur explique que les conditions d'utilisation de Reddit interdisent l'accès à la plateforme aux enfants de moins de 13 ans, mais qu'aucune mesure pour vérifier l'âge n'a été mise en place avant juillet 2025.

Le site s'était alors limité à demander leur âge aux utilisateurs, sans réelle vérification, souligne l'ICO. Or "l'auto-déclaration comporte des risques pour les enfants, car il est facile de contourner ce dispositif", ajoute-t-il.

"Reddit n'exige pas que ses utilisateurs partagent des informations d'identité, quel que soit leur âge, car nous sommes profondément attachés à la protection de leur vie privée et à leur sécurité", a répondu mardi un porte-parole de l'entreprise.

"L'insistance de l'ICO pour que nous collections davantage de données privées sur chaque utilisateur britannique est contre-intuitive et va à l'encontre de notre conviction profonde", a-t-il ajouté.

Reddit a l'intention de faire appel.

L'ICO avait annoncé aussi annoncé en mars 2025 deux autres investigations sur l'utilisation des données des enfants, portant sur TikTok et le site américain de partage d'images Imgur.

Ce dernier, qui revendique une audience mensuelle de plus de 250 millions de personnes, a bloqué en septembre ses services au Royaume-Uni, sans explications.

Le gouvernement travailliste de Keir Starmer a récemment intensifié ses efforts pour la protection en ligne des mineurs, lançant notamment une consultation sur une possible interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans.

Il veut aussi renforcer ses lois sur la sécurité en ligne après le tollé provoqué par des deepfakes sexuels de Grok, le chatbot d'IA d'Elon Musk.