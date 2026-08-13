Italie-L'aéroport de Catane fermé jusqu'à vendredi à cause des cendres de l'Etna

Les vols à l'aéroport de Catane, en Sicile, resteront suspendus jusqu'à vendredi matin en raison des cendres de l'Etna, qui ont déjà provoqué l'annulation ou le déroutement de centaines de vols ces derniers jours.

L'aéroport de Catane, cinquième d'Italie par le trafic passagers, suspendra tous les vols à l'arrivée et au départ jusqu'à 02h00, heure locale, le 14 août, a annoncé mercredi soir son gestionnaire, la SAC.

Il a été conseillé aux passagers de vérifier le statut de leur vol auprès de leur compagnie aérienne avant de se rendre à l'aéroport.

Ces restrictions prolongées, en pleine saison estivale, touchent des milliers de passagers et mettent davantage sous pression les autres aéroports siciliens.

L'Etna est l'un des volcans les plus actifs d'Europe et il perturbe fréquemment le trafic aérien à Catane, dont l'exploitant a lancé en mai la cession d'une participation d'au moins 51%.

L’activité de ce volcan sicilien, en cours depuis le 6 août, est plus intense que les précédentes phases éruptives et se poursuit de manière soutenue, a déclaré Marco Viccaro, président de l’Association italienne de vulcanologie.

"Cela donne à penser qu'un magma plus profond et riche en gaz joue un rôle plus actif, rendant le processus de fragmentation plus efficace et augmentant la production de cendres, ce qui perturbe fortement le trafic aérien à destination et en provenance de l’aéroport de Catane", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Giselda Vagnoni, version française par Aleksandra Kret)