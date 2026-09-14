Italie-L'aéroport de Catane de nouveau fermé à cause des cendres de l'Etna

(Actualisé avec nouveaux horaires, 2e paragraphe)

Les vols à l'aéroport de Catane, en Sicile, ont de nouveau été suspendus lundi en raison des cendres générées par l'Etna, le volcan le plus haut et le plus actif d'Europe, qui avait déjà perturbé l'activité de l'aéroport il y un mois, a annoncé l'opérateur de l'infrastructure.

Toutes les arrivées à l'aéroport, le cinquième plus important d'Italie en termes de trafic passagers, sont désormais suspendues jusqu'à 22h00 (20h00 GMT), a précisé l'opérateur aéroportuaire SAC dans un message publié sur Facebook. Les vols au départ de l'aéroport sont également concernés, précise-t-il.

(Angelo Amante, Version française Benoit Van Overstraeten)