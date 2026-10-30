Italie-Grève générale et manifestations contre la vie chère

- Des dizaines de milliers d'Italiens, en partie des étudiants et des travailleurs, sont descendus dans les rues de plusieurs villes du pays vendredi pour exiger de meilleurs salaires, des services publics de meilleure qualité et pour protester contre le coût de la vie et la hausse des dépenses militaires.

Le syndicat italien Unione Sindacale di Base a appelé à une grève générale et des manifestations étaient prévues dans une quarantaine de villes.

Ces manifestations, qui font suite à celles qui ont été émaillées de violences et de pillages au début du mois, se sont majoritairement déroulées dans le calme.

A Turin cependant, la police a fait usage de canons à eau pour repousser des étudiants et militants d'extrême gauche qui s'approchaient du cordon de sécurité établi pour protéger l'immeuble de la préfecture.

A Rome, un cortège a défilé près du Colisée, où certains protestataires ont l'intention de planter des tentes et d'y séjourner durant le week-end. Des poubelles ont été incendiées.

A Milan, les manifestants ont défilé jusqu'à l'université polytechnique de la ville.

Près de 15.000 dockers, étudiants et autres manifestants sont entrés dans le port de Gênes dans le cadre d'un mouvement européen qui vise à s'opposer à la livraison d'armes et à alerter sur les morts de marins dans les conflits, du Golfe à la mer Noire.

En France, 70.000 forces de l'ordre seront déployées samedi pour l'"acte III" de la mobilisation organisée par les "Gilets jaunes" et les syndicats lycéens et étudiants, à l'occasion d'une journée jugée "à risque" par le ministère de l'Intérieur.

D'autres manifestations à l'initiative de mouvements étudiants notamment ont été organisées ces dernières semaines dans plusieurs pays européens comme l'Espagne, la Belgique ou encore l'Albanie.

(Version française Zhifan Liu, édité par Jean-Stéphane Brosse)