Italie-Au moins 26 migrants sont morts dans un naufrage au large de Lampedusa

Au moins 26 personnes sont mortes après le naufrage d'un bateau de migrants au large de l'île de Lampedusa, dans le sud de l'Italie, ont déclaré mercredi les garde-côtes, soulignant que le bilan était encore provisoire.

Alors que les opérations de sauvetage se poursuivaient, 60 personnes ont été ramenées à terre.

Un avion des forces de l'ordre italiennes a repéré mercredi matin un bateau chaviré avec des corps dans l'eau à environ 23 km au large de Lampedusa, déclenchant une opération de sauvetage, a indiqué la garde côtière dans un communiqué.

D'après les premiers témoignages des migrants secourus, ils ont quitté la région de Tripoli en Libye tôt le matin à bord de deux bateaux. L'un des bateaux a commencé à prendre l'eau et ils ont été transférés sur l'autre embarcation, qui a ensuite chaviré dans des eaux agitées, a déclaré une source proche du dossier.

Les garde-côtes ont déclaré que cinq navires, deux avions et un hélicoptère étaient à l'œuvre sur le lieu du sauvetage. Les premiers chiffres de l'agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) indiquaient que le groupe de migrants comptait entre 92 et 97 personnes.

Filippo Ungaro, porte-parole de l'UNHCR en Italie, a exprimé sa "profonde angoisse" face à cette catastrophe. Il a déclaré que d'autres migrants pourraient encore être portés disparus en mer.

Selon lui, 675 personnes ont péri en Méditerranée centrale en tentant la traversée depuis le début de l'année.

Cristina Palma, qui travaille pour la Croix-Rouge italienne à Lampedusa, a déclaré dans une vidéo que les survivants - 56 hommes et quatre femmes - étaient en "bonne" santé, mais que quatre d'entre eux avaient été hospitalisés pour des examens.

Le ministre italien de l'Intérieur Matteo Piantedosi a déclaré mercredi que la tragédie confirmait la nécessité d'empêcher les départs illégaux et de continuer à lutter contre les passeurs de migrants.

Le gouvernement de droite de la Présidente du conseil des ministres d'Italie Giorgia Meloni s'est engagé à bloquer les traversées maritimes des migrants en provenance d'Afrique et a adopté des mesures contre les passeurs.

