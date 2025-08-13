 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Italie-Au moins 20 migrants sont morts dans un naufrage au large de Lampedusa
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 15:30

Au moins 20 personnes sont mortes après le naufrage d'un bateau de migrants au large de l'île de Lampedusa, dans le sud de l'Italie, ont rapporté mercredi des médias locaux et une agence des Nations unies.

Les secouristes ont jusqu'à présent récupéré 20 corps, selon les premières informations de l'agence de presse Ansa. Entre 70 et 80 personnes auraient survécu. Les opérations de sauvetage se poursuivent.

Filippo Ungaro, de l'agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), a exprimé sa "profonde angoisse" face à cette catastrophe. Il a déclaré que d'autres migrants pourraient encore être portés disparus en mer.

"Vingt corps ont été repêchés et autant sont portés disparus", a-t-il écrit sur X.

Le ministère italien de l'Intérieur n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

(Rédigé par Angelo Amante, version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

