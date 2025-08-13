Italie-Au moins 20 migrants sont morts dans un naufrage au large de Lampedusa

Au moins 20 personnes sont mortes après le naufrage d'un bateau de migrants au large de l'île de Lampedusa, dans le sud de l'Italie, ont rapporté mercredi des médias locaux et une agence des Nations unies.

Les secouristes ont jusqu'à présent récupéré 20 corps, selon les premières informations de l'agence de presse Ansa. Entre 70 et 80 personnes auraient survécu. Les opérations de sauvetage se poursuivent.

Filippo Ungaro, de l'agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), a exprimé sa "profonde angoisse" face à cette catastrophe. Il a déclaré que d'autres migrants pourraient encore être portés disparus en mer.

"Vingt corps ont été repêchés et autant sont portés disparus", a-t-il écrit sur X.

Le ministère italien de l'Intérieur n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

(Rédigé par Angelo Amante, version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)