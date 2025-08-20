 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Israël va rappeler 50.000 réservistes avant l'assaut sur Gaza-Ville
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 10:34

Un soldat israélien vu du côté israélien de la frontière entre Israël et Gaza

Un soldat israélien vu du côté israélien de la frontière entre Israël et Gaza

Israël va rappeler 50.000 réservistes avant de lancer son offensive sur la ville de Gaza mais les forces amenées à participer à cet assaut contre le principal centre urbain de l'enclave palestinienne seront essentiellement constituées de soldats d'active, a déclaré mercredi un responsable de l'armée israélienne.

Les ordres de mobilisation pourraient être envoyés dans les prochains jours pour une conscription en septembre, a dit ce responsable aux journalistes en ayant requis l'anonymat.

"La plupart des troupes qui seront mobilisées dans cette nouvelle phase seront d'active et non pas des réservistes", a-t-il souligné.

Ces réservistes pourraient être intégrés dans les forces aériennes, le renseignement ou la logistique, ou encore remplacer des soldats d'active stationnés à l'extérieur de la bande de Gaza, a précisé ce responsable.

(Rédigé par Alexander Cornwell, version française Bertrand Boucey, édité par Augustin Turpin)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

6 commentaires

  • 11:00

    Siderant ce qui se passe en Israel ... Honte à nous tous de laisser faire ...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank