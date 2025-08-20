Israël va rappeler 50.000 réservistes avant l'assaut sur Gaza-Ville

Un soldat israélien vu du côté israélien de la frontière entre Israël et Gaza

Israël va rappeler 50.000 réservistes avant de lancer son offensive sur la ville de Gaza mais les forces amenées à participer à cet assaut contre le principal centre urbain de l'enclave palestinienne seront essentiellement constituées de soldats d'active, a déclaré mercredi un responsable de l'armée israélienne.

Les ordres de mobilisation pourraient être envoyés dans les prochains jours pour une conscription en septembre, a dit ce responsable aux journalistes en ayant requis l'anonymat.

"La plupart des troupes qui seront mobilisées dans cette nouvelle phase seront d'active et non pas des réservistes", a-t-il souligné.

Ces réservistes pourraient être intégrés dans les forces aériennes, le renseignement ou la logistique, ou encore remplacer des soldats d'active stationnés à l'extérieur de la bande de Gaza, a précisé ce responsable.

