Israël va fermer le passage d’Allenby entre la Cisjordanie et la Jordanie à partir de mercredi
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 14:55

Israël va fermer le poste-frontière d'Allenby, le seul point de passage entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie, à partir de mercredi et jusqu'à nouvel ordre, a déclaré mardi l'Autorité générale palestinienne pour les frontières et les passages.

La raison pour laquelle Israël a décidé de fermer le point de passage n'a pas été précisée dans l'immédiat.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l'Autorité des aéroports d'Israël, qui gère le point de passage, n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'Autorité des aéroports d'Israël a déclaré lundi que le point de passage avait été rouvert au trafic de passagers, quelques jours après qu'un chauffeur de camion jordanien y a ouvert le feu, tuant deux soldats israéliens.

(Reportage Ali Sawafta et Alexander Cornwell, rédigé par Ahmed Elimam ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)

Proche orient
