Israël rouvre un point de passage aux camions d'aide dans le nord de Gaza

Israël a rouvert mercredi le point de passage de Zikim, dans le nord de la bande de Gaza, pour permettre aux camions d'aide humanitaire d'entrer dans l'enclave, a déclaré l'organisme de l'armée israélienne qui supervise l'acheminement de l'aide, le Cogat.

Les agences humanitaires de l'Onu réclamaient la réouverture de ce point de passage pour que davantage d'aide puisse être acheminée dans la partie nord dévastée de Gaza, en particulier après le cessez-le-feu conclu le mois dernier entre Israël et le Hamas.

Selon le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), le point de passage de Zikim a été fermé le 12 septembre et aucune organisation d'aide n'a pu l'emprunter depuis cette date. L'armée israélienne n'a pas répondu à une demande de commentaires sur les raisons de cette fermeture.

Une partie de l'aide humanitaire a pu atteindre le nord de la bande de Gaza en étant acheminée par le sud, mais davantage de convois sont nécessaires car le nord de la ville de Gaza et les zones environnantes sont frappés par la famine.

Le Cogat a déclaré dans un communiqué que le point de passage de Zikim avait été ouvert "conformément à une directive" politique.

"L'aide sera transférée par l'Onu et les organisations internationales après des inspections de sécurité approfondies par l'Autorité des passages terrestres du ministère de la Défense", a ajouté l'organisme militaire.

(Reportage Jana Choukeir à Dubaï, rédigé par Nayera Abdallah, version française Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)