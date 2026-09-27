Israël retire le statut diplomatique aux diplomates néerlandais basés à Ramallah

Israël a annoncé dimanche qu'il révoquait le statut diplomatique des diplomates néerlandais représentant les Pays-Bas auprès de l'Autorité palestinienne, dont le siège se trouve à Ramallah, en réponse aux sanctions néerlandaises visant les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée.

Au début du mois, Israël Israël a ordonné la fermeture du consulat britannique de Jérusalem-Est, accrédité auprès de l'Autorité palestinienne, en réponse aux restrictions commerciales imposées par douze pays, dont le Royaume-Uni, sur les biens issus des colonies en Cisjordanie occupée.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a déclaré que les diplomates néerlandais en poste à Ramallah devaient restituer leurs documents diplomatiques délivrés par Israël dans un délai de sept jours, date à laquelle leurs privilèges et immunités diplomatiques expireront.

"Tout pays qui agit de manière hostile et unilatérale à l'encontre d'Israël perdra son influence et sa pertinence dans la région", a-t-il dit sur la plate-forme X.

Le ministère néerlandais des Affaires étrangères n'a pas souhaité faire de commentaire.

(Alexander Cornwell, Version française Benoit Van Overstraeten)