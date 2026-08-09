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Israël rejette le plan en 15 points de Trump pour Gaza - Netanyahu
information fournie par Reuters 09/08/2026 à 14:27
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Israël a rejeté le plan en 15 points du "Conseil de la paix" du président américain Donald Trump pour Gaza et ne se retirera pas du territoire tant que le Hamas ne se sera pas entièrement désarmé, a déclaré dimanche le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Donald Trump avait déclaré fin juillet que des pourparlers organisés au Caire entre des médiateurs et des responsables du Hamas avaient permis d'aboutir à un accord de désarmement progressif des groupes armés palestiniens dans la bande de Gaza.

Le président américain avait présenté cela comme une avancée décisive dans son plan visant à mettre fin à la guerre entre les deux parties, auquel Israël et le Hamas avaient tous deux donné leur accord l'année dernière et qui avait débuté par un cessez-le-feu.

Israël a continué à mener des frappes sur Gaza après avoir accepté le cessez-le-feu en octobre dernier. Au moins 1.230 Palestiniens ont depuis été tués lors de ces frappes.

Le Hamas, le groupe derrière l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël - qui a déclenché les violentes représailles de l'Etat hébreu contre Gaza - a dit à Reuters vouloir s'en tenir à la feuille de route convenue avec les médiateurs il y a 10 jours.

Basem Naim, un responsable du groupe, a ajouté s'attendre à ce que ces médiateurs ainsi que les Etats-Unis fassent pression sur Israël pour que le pays s'y tienne également.

(Steven Scheer, Version française Benoit Van Overstraeten)

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