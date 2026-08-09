Israël réitère son rejet du plan en 15 points de Trump pour Gaza

(Actualisé avec propos de Netanyahou, détails)

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a réaffirmé dimanche son rejet du dernier plan de Donald Trump pour Gaza, alors même que l'armée israélienne a, de fait, suspendu ses attaques dans le territoire sous la pression du président américain.

Le chef du gouvernement israélien est en campagne électorale en vue du scrutin prévu le 27 octobre, pris en étau entre des ministres d'extrême droite irrités par les concessions faites à Gaza et son principal allié militaire, Donald Trump, qui veut avancer vers une fin du conflit grâce à un nouveau plan de paix en 15 points.

Israël a réduit l'intensité de ses attaques à Gaza depuis lundi, jour de la rencontre entre Benjamin Netanyahou et Nikolay Mladenov — l'émissaire chargé du dossier de Gaza au sein de l'équipe de paix de Trump qui supervise le cessez-le-feu.

Selon une source au fait de la position israélienne, Israël a accepté que l'armée n'intervienne plus qu'en réponse à ce qu'elle considère comme des menaces immédiates à Gaza, renonçant ainsi aux assassinats ciblés qu'elle menait jusqu'alors de manière quasi quotidienne.

Israël rejette le plan en 15 points du "Conseil de la paix" du président américain Donald Trump pour Gaza et ne se retirera pas du territoire tant que le Hamas ne se sera pas entièrement désarmé, a répété Benjamin Netanyahou.

"Israël n'accepte pas le document en 15 points", a-t-il déclaré au début d'une réunion avec des ministres.

"DÉSARMEMENT RÉEL" DU HAMAS

L'armée "ne procédera à aucun retrait tant que le Hamas ne sera pas désarmé (...) Cela inclut l'armement lourd, l'armement léger, tout type d'armement".

"Et nous parlons d'un désarmement réel, pas d'un désarmement fictif", a-t-il poursuivi, précisant qu'Israël discutait de ce plan avec les États-Unis.

Benjamin Netanyahou avait tenu des propos similaires dans une publication sur les réseaux sociaux mardi.

"Ils (les États-Unis) ont des idées, dont certaines nous conviennent, et d'autres non", a-t-il ajouté sans plus de précisions.

Basem Naim, un haut responsable du Hamas - le groupe derrière l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël - a déclaré dimanche à Reuters que le mouvement restait attaché à la feuille de route convenue avec les médiateurs au Caire il y a dix jours.

Donald Trump avait déclaré fin juillet que des pourparlers organisés au Caire entre des médiateurs et des responsables du Hamas avaient permis d'aboutir à un accord de désarmement progressif des groupes armés palestiniens dans la bande de Gaza.

Le président américain avait présenté cela comme une avancée décisive dans son plan visant à mettre fin à la guerre entre les deux parties, auquel Israël et le Hamas avaient tous deux donné leur accord l'année dernière et qui avait débuté par un cessez-le-feu.

Israël a continué à mener des frappes sur Gaza après avoir accepté le cessez-le-feu en octobre dernier. Au moins 1.230 Palestiniens ont depuis été tués lors de ces frappes.

(Steven Scheer, Version française Benoit Van Overstraeten et Elizabeth Pineau)