Israël-Quatre morts dans une fusillade à Jérusalem-service ambulancier
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 10:14

(.)

Quatre personnes ont été tuées lors d'une fusillade dans la banlieue de Jérusalem, a déclaré lundi le service ambulancier israélien.

La police a dit de son côté que les auteurs de la fusillade avaient été tués.

L'identité des assaillants, leur nombre et leurs motivations n'ont pas été précisées dans l'immédiat. La police israélienne a qualifié les tireurs de "terroristes".

Le service ambulancier avait fait état plus tôt de 15 victimes, dont cinq blessés dans un état grave. Les services de secours arrivant sur place ont trouvé les victimes allongées sur la route et le trottoir près d'un arrêt de bus.

(Rédigé par Alexander Cornwell à Tel Aviv, Ahmed Elimam et Jana Choukeir à Dubaï ; version française Blandine Hénault ; édité par Augustin Turpin)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 11:08

    Israel s'offusquera quand il y aura des attentats sur son sol . Ils sont en train de créer des terroristes palestiniens en les bombardant depuis plusieurs mois !!!

Signaler le commentaire

L'offre BoursoBank