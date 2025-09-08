Israël-Quatre morts dans une fusillade à Jérusalem-service ambulancier

(.)

Quatre personnes ont été tuées lors d'une fusillade dans la banlieue de Jérusalem, a déclaré lundi le service ambulancier israélien.

La police a dit de son côté que les auteurs de la fusillade avaient été tués.

L'identité des assaillants, leur nombre et leurs motivations n'ont pas été précisées dans l'immédiat. La police israélienne a qualifié les tireurs de "terroristes".

Le service ambulancier avait fait état plus tôt de 15 victimes, dont cinq blessés dans un état grave. Les services de secours arrivant sur place ont trouvé les victimes allongées sur la route et le trottoir près d'un arrêt de bus.

(Rédigé par Alexander Cornwell à Tel Aviv, Ahmed Elimam et Jana Choukeir à Dubaï ; version française Blandine Hénault ; édité par Augustin Turpin)