Israël poursuit son assaut méthodique et meurtrier à Gaza

(Bilan actualisé)

L'armée israélienne a poursuivi samedi son offensive au coeur de la ville de Gaza, tuant à nouveau des dizaines de personnes, alors que plusieurs pays occidentaux, dont la France, se préparent à reconnaître un Etat palestinien à l'Assemblée générale des Nations unies.

L'armée israélienne a intensifié cette semaine sa campagne de démolition des immeubles encore debout à Gaza - une vingtaine de tours ont selon elle été détruites au cours des deux dernières semaines -, alors que ses troupes ont commencé à avancer en direction du centre-ville.

Elle a pilonné ces derniers jours les quartiers de Cheikh Radwane et de Tel al Hawa et estime à plus de 500.000 le nombre de personnes qui ont quitté la ville de Gaza depuis le début du mois de septembre.

Le Hamas conteste ce chiffre et parle de moins de 300.000 départs pour environ 900.000 personnes toujours sur place, dont des otages israéliens. Le mouvement islamiste palestinien affirme aussi qu'Israël a détruit ou endommagé dans la ville de Gaza plus de 1.800 bâtiments résidentiels et plus de 13.000 tentes abritant des déplacés depuis le 11 août.

L'aile militaire du Hamas a publié une image d'otages sur le site de messagerie Telegram samedi, avertissant que leur vie était en danger en raison de l'opération militaire israélienne dans la ville de Gaza.

Les autorités sanitaires de l'enclave ont comptabilisé au moins 60 morts ce samedi.

(May Angel, version française Tangi Salaün)