Israël ouvre des enquêtes sur la mort de Hind Rajab et de secouristes, dit l'armée

L'armée israélienne a annoncé mercredi l'ouverture d'enquêtes internes sur le meurtre de la jeune Palestinienne Hind Rajab à Gaza en janvier 2024 ainsi que sur la mort de 15 secouristes et travailleurs humanitaires en mars 2025, a-t-elle annoncé mercredi.

En réaction à cette annonce, les organisations de défense des droits de l'homme estiment que ce type d'enquête débouche rarement sur des condamnations.

L'armée a indiqué que ces décisions faisaient suite aux investigations menées par son "Mécanisme d'enquête et d'évaluation des faits". Elle a rendu ses conclusions sur cinq incidents ayant causé la mort de Palestiniens.

Parmi ces conclusions figurent notamment l'examen des circonstances de la mort de sept travailleurs humanitaires de l'organisation World Central Kitchen en avril 2024. Concernant cet incident, l'armée a déclaré qu'il n'existait "aucun soupçon raisonnable d'infraction pénale justifiant l'ouverture d'une enquête criminelle".

"Depuis plus de mille jours, les forces de défense israéliennes combattent sur plusieurs fronts et exécutent un large éventail de missions militaires dans des conditions opérationnelles particulièrement complexes", a déclaré l'armée israélienne.

"Dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu du droit international et du droit israélien, l'armée examine les incidents exceptionnels survenus au cours des combats", a-t-elle ajouté.

Les organisations israéliennes de défense des droits humains dénoncent le faible nombre de poursuites engagées. Un porte-parole de l'organisation israélienne Yesh Din a déclaré que "le nombre d'inculpations est quasiment nul au regard du volume de plaintes visant des soldats ou des commandants soupçonnés d'infractions" et que "dans les rares cas où des condamnations sont prononcées, les peines restent dérisoirement clémentes au regard de la gravité des faits".

Lors de l'offensive lancée par Israël en réponse à l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, Hind Rajab est restée bloquée dans une voiture pendant des heures, suppliant au téléphone des secouristes palestiniens de venir l'aider, tandis que sa tante, son oncle et trois de ses cousins gisaient déjà morts à ses côtés.

Lorsqu'une ambulance est finalement arrivée sur place, tout contact avec la jeune fille et les secouristes a été perdu. Douze jours plus tard, les corps de Hind Rajab, de ses proches et de deux ambulanciers ont été retrouvés dans la zone.

(Reportage par Rami Ayyub; Rédigé par Michael Georgy; Version française par Aleksandra Kret, édité par Benoit Van Overstraeten)