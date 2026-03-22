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Israël ordonne la destruction des ponts du Litani au Liban
information fournie par Reuters 22/03/2026 à 13:11

par Alexander Cornwell

L'armée israélienne a reçu l'ordre de détruire tous les ponts au-dessus du fleuve Litani, au Liban, et d'accélérer la démolition des habitations proches de la frontière israélienne, a annoncé dimanche le ministre de la Défense.

Plus tôt dans la journée, un Israélien a été tué dans sa voiture près de la frontière avec le Liban après ce que l'armée a décrit comme un "tir" depuis le territoire libanais. Il s'agit du premier décès civil israélien lié à des tirs en provenance du Liban dans la guerre actuelle. Deux soldats israéliens ont également été tués dans les combats dans le sud du Liban.

Le droit international interdit généralement aux armées de cibler des infrastructures civiles, et le chef des droits de l'homme de l'ONU a critiqué les actions d'Israël au Liban, en particulier son recours étendu aux ordres d'évacuation.

Le ministre de la Défense, Israël Katz, a déclaré que l'armée avait été instruite de détruire tous les ponts au-dessus du Litani utilisés pour des "activités terroristes", afin d'empêcher les combattants du Hezbollah et leurs armes de se déplacer vers le sud.

Il a également indiqué que l'armée avait reçu l'ordre d'accélérer la démolition des maisons dans les "villages de première ligne" pour neutraliser les menaces visant les communautés israéliennes.

Israël Katz a décrit cette approche comme similaire au modèle utilisé à Beït Hanoun et à Rafah, à Gaza, où l'armée a créé des zones tampons en rasant des bâtiments près de la frontière.

Les propos ont été tenus lors d'une réunion avec le chef d'état-major et d'autres responsables de haut rang, a précisé son bureau.

CAMPAGNE DE BOMBARDERMENTS INTENSIFS

Israël mène une campagne de bombardements intensifs dans le sud du Liban et dans certains secteurs de Beyrouth visant le Hezbollah.

Le 13 mars, l'armée a détruit pour la première fois un pont au-dessus du Litani depuis le début de la guerre, affirmant qu'il était utilisé par le Hezbollah, et en a détruit deux autres le 18 mars.

Des soldats israéliens ont également mené ce que l'armée décrit comme des manoeuvres terrestres et des raids ciblés sur des villages qu'elle dit utilisés par des combattants du Hezbollah et pour stocker des armes.

Les responsables israéliens affirment que les opérations aériennes et terrestres visent à protéger les habitants du nord d'Israël, près de la frontière libanaise, contre les attaques du Hezbollah. Plus de 1.000 personnes ont été tuées au Liban depuis la reprise du conflit entre Israël et l'Iran et des centaines de milliers de personnes ont été déplacées.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a rencontré vendredi son homologue israélien, Gideon Saar, à Jérusalem, déclarant aux journalistes qu'il avait exprimé les réserves de la France quant à une opération terrestre d'"ampleur et de durée significatives".

Plus tôt ce mois-ci, Israël Katz avait averti le gouvernement libanais qu'il s'exposerait à des destructions d'infrastructures et à des pertes territoriales si le Hezbollah n'était pas désarmé. Le gouvernement libanais a interdit l'activité militaire du Hezbollah et a déclaré vouloir engager des discussions directes avec Israël.

(Alexander Cornwell ; version française Nicolas Delame)

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