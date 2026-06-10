Israël-Netanyahu va briguer un nouveau mandat, confirme son parti, après les doutes de Trump

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu briguera un nouveau mandat cette année, annonce mercredi son parti, après que le président américain Donald Trump a déclaré ne pas savoir si tel serait le cas.

Dans un bref communiqué, le Likoud indique que Benjamin Netanyahu se présentera aux élections législatives et que, "si Dieu le veut, il remportera la victoire". La date du scrutin n'a pas encore été officiellement annoncée, mais il doit se tenir d'ici le mois d'octobre.

Jonathan Karl, correspondant en chef d'ABC News à Washington, avait auparavant publié sur X un message indiquant que Donald Trump lui avait déclaré ne pas savoir pas si Benjamin Netanyahu se présenterait à nouveau.

"Je ne sais pas, il a eu une carrière extraordinaire. Veut-il continuer ?", a déclaré le président américain, cité par le journaliste.

Les prochaines élections israéliennes seront les premières depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, qui a constitué le plus grave échec du gouvernement en matière de sécurité et a précipité l'offensive de l'Etat hébreu contre la bande de Gaza.

Benjamin Netanyahu a connu un mandat tumultueux depuis son retour au pouvoir, en décembre 2022, à la tête de la coalition la plus à droite de l'histoire d'Israël. Il a notamment dû faire face à d'importantes manifestations avant les guerres déclenchées à Gaza, au Liban et en Iran.

Plusieurs sondages ont prédit que sa coalition ne parviendrait pas à obtenir la majorité lors du prochain scrutin. Selon une enquête publiée le 9 juin par le groupe de réflexion Israel Democracy Institute, basé à Jérusalem, 61% de la population israélienne estime que Benjamin Netanyahu ne devrait pas se présenter.

Toutefois, les sondages montrent également qu'une éventuelle coalition des partis d'opposition n'obtiendrait pas non plus la majorité parlementaire, à moins d'une alliance avec les partis arabes que certains ont d'ores-et-déjà exclue.

Des responsables américains et israéliens assurent que Donald Trump et Benjamin Netanyahu, qui ont lancé ensemble la guerre contre l'Iran fin février, entretiennent toujours des relations étroites bien que celles-ci aient parfois été tendues, notamment lorsque le locataire de la Maison blanche a exigé qu'Israël limite ses opérations militaires au Liban pendant que Washington négocie un accord de paix avec Téhéran.

Donald Trump a reconnu la semaine dernière avoir traité Benjamin Netanyahu de "putain de cinglé" ("fucking crazy") lors d'un échange téléphonique émaillé d'injures, affirmant toutefois qu'ils entretenaient de très bonnes relations.

Donald Trump s'est également fait l'écho des appels lancés par Benjamin Netanyahu pour être gracié dans le cadre des accusations de corruption qui pèsent sur le Premier ministre israélien, que celui-ci nie.

(Reportage Alexander Cornwell et Steven Scheer, version française Benjamin Mallet, édité par Benoit Van Overstraeten)