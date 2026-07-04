Israël ne doit pas faire capoter l'accord USA-Iran, dit Erdogan

Les efforts de paix au Moyen-Orient ne sauraient aboutir sans le soutien de la région et il ne faut pas laisser Israël "faire capoter" l'accord entre les États-Unis et l'Iran, a mis en garde le président turc Recep Tayyip Erdogan samedi.

S'exprimant aux côtés du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif à Istanbul, il a déclaré : "Aucune solution qui ne puise pas sa force dans la volonté et les contributions des pays de la région ne peut être durable."

La Turquie, membre de l'Otan et voisine de l'Iran, a accusé à plusieurs reprises Israël de tenter de saper l'accord entre les États-Unis et l'Iran négocié avec la médiation du Pakistan, condamnant les opérations militaires de l'Etat hébreu à Gaza, au Liban et en Syrie.

"Nous suivons de près les tentatives de l'administration israélienne visant à faire capoter l'accord (...). Il ne faut pas laisser l'actuel gouvernement israélien, obsédé par la guerre, plonger à nouveau notre région dans l'odeur de la poudre et du sang", a déclaré Recep Tayyip Erdogan.

La Turquie, a-t-il également indiqué, souhaite approfondir sa coopération avec le Pakistan dans les domaines de l'énergie, des transports, des minéraux stratégiques, des technologies de l'information et de la défense, tout en visant un volume d'échanges bilatéraux de 5 milliards de dollars (4,4 milliards d'euros).

Des responsables des deux pays ont par ailleurs participé samedi à un forum d'affaires à Istanbul. Le ministre turc de l'Énergie, Alparslan Bayraktar, a déclaré que les entreprises de son pays souhaitaient contribuer à des projets au Pakistan et partager leur expertise dans le secteur de l'énergie, alors que le Pakistan connaît actuellement une transformation de son secteur de l'électricité.

(Reportage Tuvan Gumrukcu, version française Benjamin Mallet)