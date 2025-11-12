Israël-Le ministre de la Défense annonce qu'il va fermer la radio de l'armée

Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a annoncé mercredi qu'il prévoyait de fermer la radio publique de l'armée dans le but affiché de préserver le principe de neutralité de Tsahal, une décision que le directeur de la radio a qualifiée de coup porté à la liberté de la presse.

Israël Katz a précisé dans un communiqué qu'il soumettrait bientôt au gouvernement une proposition visant à fermer la radio, indépendante sur le plan éditorial, et qu'il s'attendait à ce qu'elle cesse d'émettre d'ici le 1er mars 2026.

Le directeur de la radio, Tal Lev Ram, a réagi en évoquant une décision inattendue et qui ne résulte pas d'un processus professionnel donnant la priorité aux intérêts des soldats.

"Nous considérons cela comme un coup réel, regrettable et dramatique porté à l'armée du peuple, à la société israélienne et à la liberté de la presse dans un État démocratique", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"J'ai l'intention de combattre cette grave décision par tous les moyens", a ajouté Tal Lev Ram.

La radio de l'armée est l'un des deux organes d'information financés par l'État en Israël avec le groupe audiovisuel Kan, qui exploite une chaîne d'information télévisée et plusieurs stations de radio. Tous deux sont indépendants du pouvoir sur le plan éditorial.

Le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu critique régulièrement la radio de l'armée et Kan, les accusant parfois de partialité à l'égard des institutions.

Israël Katz a déclaré que la radio de l'armée avait à de nombreuses reprises diffusé des opinions hostiles à Tsahal et aux militaires. L'équipe de la station, composée de soldats et de civils, est très populaire auprès du public israélien. Un porte-parole du ministère des Communications s'est refusé à tout commentaire.

Le gouvernement a par ailleurs tenté de privatiser Kan, une décision qui, selon des opposants, s'explique par les critiques du groupe audiovisuel à son égard.

Le chef de l'opposition israélienne, Yaïr Lapid, a condamné sur X la décision de fermer la radio de l'armée, déclarant qu'elle était le fait d'un "gouvernement anxieux qui craint les critiques". Il a également accusé l'exécutif d'essayer de "changer les règles du jeu" avant les élections législatives de l'année prochaine.

Le syndicat des journalistes israéliens a pour sa part déclaré qu'il se battrait pour faire annuler la décision "préjudiciable" du ministre de la Défense.

La date à laquelle Israël Katz soumettra sa proposition à l'ensemble du gouvernement n'a pas été précisée dans l'immédiat.

Selon les sondages, la coalition de Benjamin Netanyahu, la plus à droite de l'histoire d'Israël, n'obtiendrait pas suffisamment de sièges pour former un gouvernement si des élections avaient lieu aujourd'hui.

(Reportage Alexander Cornwell, Jana Choukeir et Emily Rose, version française Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)