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Israël/Flottille-Trente-sept ressortissants français expulsés vers la Turquie - ministère
information fournie par Reuters•21/05/2026 à 15:06
Trente-sept ressortissants
français qui étaient a bord de la flottille humanitaire pour
Gaza interceptée par la marine israélienne ont été expulsés vers
la Turquie, a déclaré jeudi Pascal Confavreux, le porte-parole
du ministère des affaires étrangères.
(Rédigé par Nicoles Delame et Benoit Van Overstraeten)
Les mairies RN de Hénin-Beaumont et Billy-Montigny (Pas-de-Calais) ont programmé des concerts de Jean-Luc Lahaye, mis en examen pour viol et agression sexuelle, une initiative critiquée par le collectif féministe Nous Toutes qui dénonce le "mépris" du RN "pour ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•21.05.2026•16:11•
"Les tentatives de contrôle du détroit d'Ormuz ou d'atteinte à la souveraineté maritime des Émirats ne sont qu'une chimère", a répliqué Abou Dhabi. Naviguer par le détroit d'Ormuz va désormais nécessiter l'"autorisation" de la toute nouvelle Autorité du détroit ...
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Un tronçon de l'escalier de la Tour Eiffel composé de 14 marches a été adjugé jeudi pour 450.160 euros à un collectionneur français, a annoncé la maison de ventes Artcurial. Haut de 2,75 mètres, il provient de l'escalier hélicoïdal d'origine de la Dame de fer, ...
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) * Prévoit 60 nouveaux modèles d'ici 2030, tous types de motorisations confondus * Reconcentre ...
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