 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Israël et le Liban posent les bases d'une discussion élargie
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 12:48

(Actualisé avec précisions tout du long)

Israël et le Liban ont nommé de premiers représentants civils au sein du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu entre les deux pays qui se réunira ce mercredi, dans le but d'engager, sous la pression des Etats-Unis, une discussion bilatérale pour l'heure quasi inexistante.

Pour la première fois, un civil libanais, l'ancien ambassadeur à Washington Simon Karam, nommé par le président Joseph Aoun, devrait participer dans la journée à une réunion du comité de supervision créé en novembre 2024 dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre les deux pays.

Côté israélien, Benjamin Netanyahu a donné instruction au directeur adjoint du Conseil de sécurité nationale, Gil Reich, d'envoyer un représentant en son nom.

"Il s'agit d'une première tentative visant à établir la base d'une relation et d'une coopération économique entre Israël et le Liban", a déclaré le bureau du Premier ministre israélien.

Selon les services de Joseph Aoun, la nomination de Simon Karam à la tête de la délégation libanaise a été décidée après que Beyrouth a été informé par les Etats-Unis qu'Israël avait accepté d'"inclure un membre non militaire" dans sa délégation.

Le comité de surveillance doit se réunir dans la journée sur la "ligne bleue", tracée par les Nations unies pour délimiter la frontière entre Israël et le Liban.

Seuls des militaires - américains, français, libanais, israéliens et onusiens - ont jusqu'ici participé aux réunions du mécanisme depuis sa création.

Le Liban reste officiellement en état de guerre avec Israël mais Joseph Aoun, élu président en janvier 2025, se dit ouvert à des négociations afin d'établir une paix plus durable.

Selon une source politique libanaise, Joseph Aoun a plusieurs fois adressé des signaux en ce sens à Israël ces derniers mois, sans recevoir de réponse.

"Quand les Etats-Unis nous ont fait savoir que les Israéliens nommaient un civil au sein du mécanisme, le Liban a pris cela comme un signal positif de leur part et a nommé à son tour un civil", a dit cette source.

Israël et le Liban ont conclu un cessez-le-feu en novembre 2024 après plus d'un an de conflit entre Tsahal et le Hezbollah.

Le parti-milice chiite, qui rejette par principe toute négociation avec Israël, un piège à ses yeux, n'a pas réagi dans l'immédiat à cette perspective d'élargissement des discussions.

Les décisions prises mercredi coïncident avec l'arrivée à Beyrouth de la représentante spéciale des Etats-Unis pour le Liban Morgan Ortagus et des représentants des quinze membres du Conseil de sécurité des Nations unies. Venue d'Israël, Morgan Ortagus participera à la réunion du mécanisme de surveillance, a-t-on appris dans son entourage.

Malgré la trêve, Israël continue de mener épisodiquement des frappes aériennes sur le sud du Liban en accusant le Hezbollah, considérablement affaibli par la campagne militaire israélienne de l'automne 2024, de chercher à se réarmer.

La crainte d'une escalade voire de la reprise d'un conflit s'est accrue ces dernières semaines, Israël accusant les autorités de Beyrouth de trop tarder à désarmer le Hezbollah.

(Rédigé par Alexander Cornwell, avec la contribution de Maya Gebeily ; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer et Sophie Louet)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme marche sur le logo de la banque Monte Dei Paschi Di Siena à Rome
    Italie: Le CA de MPS discutera de l'enquête sur le DG concernant Mediobanca
    information fournie par Reuters 03.12.2025 14:00 

    par Valentina Za Le conseil d'administration de la banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) se réunira vendredi pour discuter de l'enquête menée par les procureurs de Milan sur son directeur général et ses deux principaux actionnaires, a déclaré à Reuters ... Lire la suite

  • Un ouvrier sidérurgiste à Duisbourg en Allemagne
    Zone euro: Les prix à la production progressent de 0,1% en octobre
    information fournie par Reuters 03.12.2025 14:00 

    Les prix à la production en zone euro ont progressé en ligne avec les attentes en octobre par rapport au mois précédent, montrent les données publiées mercredi par Eurostat. Ces prix ont progressé de 0,1% en octobre, après un repli de 0,1% en septembre. Sur un ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 03.12.2025 13:59 

    (Actualisé avec Macy's, Rivian, cours en avant-Bourse, contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,26% pour le Dow Jones .DJI , de 0,28% pour le ... Lire la suite

  • Polémique autour d'une "labellisation" des médias : l'Élysée se défend
    Polémique autour d'une "labellisation" des médias : l'Élysée se défend
    information fournie par France 24 03.12.2025 13:57 

    Emmanuel Macron a proposé une "labellisation" des médias, provoquant la colère de la droite, du RN et de la sphère Bolloré qui s'indignent d'une dérive totalitaire. Faux, a répondu l'Élysée. Le président français a spécifié que l'État ne devait ni vérifier ni labelliser ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank