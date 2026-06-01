Israël dit que la France interdit un salon de l'armement à certains de ses responsables

La France a interdit à des responsables du gouvernement israélien de participer au salon de l'armement Eurosatory et a imposé des restrictions aux entreprises de l'Etat hébreu qui vont y exposer, a annoncé lundi le ministère israélien de la Défense.

Le ministère français de la Défense - qui a interdit en 2024 à Israël de participer à ce salon organisé à Paris en raison de la guerre à Gaza - a précisé par la suite que les entreprises israéliennes ne pourraient présenter que des équipements et du matériel liés aux défenses aérienne et antimissiles, sans fournir de précisions sur les raisons de cette décision.

Paris n'a pas répondu à l'information selon laquelle des responsables du gouvernement israélien ne seraient pas autorisés à y assister.

"C'est une décision honteuse, qui sent à plein nez le calcul politique et commercial, et qui malheureusement n'est pas une surprise", a déclaré le porte-parole du ministère israélien de la Défense.

"Elle s'inscrit dans une tendance profondément inquiétante de la conduite de la France ces dernières années - une tendance qui a systématiquement placé la France du mauvais côté de l'histoire."

Les relations israélo-françaises se sont détériorées depuis fin 2023, Paris critiquant les opérations militaires d'Israël à Gaza et au Liban, ainsi que la décision prise par l'Etat hébreu et les États-Unis de déclencher fin février une guerre contre l'Iran.

Le gouvernement Netanyahu a également vivement critiqué la décision du président français Emmanuel Macron de reconnaître l'État de Palestine l'an dernier.

Plus de 2.600 exposants sont attendus lors de l'édition 2026 d'Eurosatory - l'un des plus grands salons internationaux de l'armement - qui débute le 15 juin.

(Reportage Alexander Cornwell, avec Makini Brice à Paris, version française Benjamin Mallet)