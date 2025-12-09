 Aller au contenu principal
Israël dit avoir frappé des sites du Hezbollah dans le sud du Liban
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 00:30

L'armée israélienne a déclaré mardi avoir frappé des infrastructures du Hezbollah en différentes zones du sud du Liban, en violation du cessez-le-feu conclu l'an dernier, ciblant notamment un site décrit comme un centre d'entraînement utilisé par une branche armée du mouvement chiite.

Ces frappes surviennent moins d'une semaine après qu'Israël et le Liban ont dépêché des émissaires civils auprès du comité militaire chargé de surveiller le respect du cessez-le-feu conclu en novembre 2024 sous la médiation des Etats-Unis et de la France, après que Washington a demandé aux deux pays d'élargir leurs négociations de paix afin que celles-ci s'inscrivent dans le plan de Donald Trump pour le Proche-Orient.

Israël et le Hezbollah s'accusent réciproquement d'enfreindre le cessez-le-feu destiné à mettre fin à des affrontements sans précédent depuis leur guerre de 2006, une escalade alors survenue en marge de l'offensive israélienne à Gaza en réponse à l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

L'armée israélienne a déclaré mardi dans un communiqué avoir également frappé des structures militaires et un site de lancement appartenant au Hezbollah.

Selon l'agence de presse libanaise NNA, des avions de Tsahal ont mené des séries de frappes contre différents lieux du sud du pays.

(Enas Alashray au Caire; version française Jean Terzian)

Proche orient
