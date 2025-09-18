 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Israël dit attaquer des cibles du Hezbollah au Sud-Liban
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 18:29

Un avion de chasse israélien F15

Israël a annoncé jeudi avoir effectué des frappes aériennes contre des cibles militaires du Hezbollah dans le sud du Liban, disant vouloir empêcher le mouvement chiite de reconstituer ses forces dans la région.

Dans le cadre d'une trêve avec Israël conclue en novembre et appuyée par les Etats-Unis, le Liban s'est engagé à désarmer le Hezbollah, soutenu par l'Iran, et Israël à cesser ses opérations contre des cibles au Liban.

Israël a toutefois maintenu des troupes sur cinq positions le long de la frontière avec le Sud-Liban et continué à lancer des frappes aériennes contre ce qu'il présente comme des membres et des caches d'armes du Hezbollah.

Dans un communiqué, l'armée israélienne a annoncé que des attaques étaient en cours après avoir émis peu avant un ordre d'évacuation, avertissant qu'elle frapperait les infrastructures militaires du Hezbollah "en réponse aux tentatives illégales du groupe de reprendre ses activités dans la zone".

Le Hezbollah n'a pas réagi dans l'immédiat, ni fait état de dégâts ou de victimes.

Réagissant à l'ordre d'évacuation, le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a jugé qu'il allait à l'encontre des efforts internationaux en cours pour maintenir la paix.

(Rédigé par Enas Alashray, Elwely Elwelly et Yomna Ehab, version française Blandine Hénault)

