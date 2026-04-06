Israël: deux morts dans la destruction d'un immeuble à Haïfa par un missile iranien

Opérations de secours dans un immeuble de Haïfa, dans le nord d'Israël, détruit par une frappe iranienne le 5 avril 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

Deux personnes ont été retrouvées mortes dans les décombres d'un immeuble à Haïfa, dans le nord d'Israël, frappé dimanche par un missile iranien, ont indiqué lundi les pompiers et secouristes, alors que les fouilles se poursuivent pour retrouver deux disparus.

Les secours "ont retrouvé sans signe de vie deux personnes coincées sous les décombres", a indiqué un porte parole.

"Les opérations de secours se poursuivent à cette heure, pour tenter de retrouver deux autres personnes actuellement encore piégées ou hors de contact", a-t-il ajouté.

L'armée israélienne avait précédemment évoqué, dans une déclaration vidéo publiée sur le réseau Telegram, "quatre personnes portées disparues" et "beaucoup d'autres blessées".

A la nuit tombée, plusieurs heures après la frappe survenue vers 18H00 (15H00 GMT), les recherches étaient menées à la lueur des projecteurs dans les décombres fumants de l'immeuble, situé dans un quartier résidentiel de Haïfa, a constaté un correspondant de l'AFP.

Le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge, a fait état de son côté de quatre blessés, dont un grièvement, un octogénaire. Un bébé de 10 mois a également été touché. L'édifice de sept étages a été presque totalement détruit, selon les images de l'AFP.

Les pompiers avaient auparavant indiqué que trois personnes étaient portées disparues.

L'immeuble a été touché "par un impact direct de missile", a déclaré un responsable de l'armée à l'AFP. Interrogé sur le fait de savoir s'il s'agissait d'un missile iranien, il a répondu "oui". La frappe s'est produite quelques minutes après que l'armée eut annoncé avoir détecté des tirs de missiles en provenance de l'Iran.

Opérations de secours dans un immeuble de Haïfa, dans le nord d'Israël, détruit par une frappe iranienne le 5 avril 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

"Lorsque nous sommes arrivés dans la rue, nous avons vu un immeuble de plusieurs étages qui avait été touché, avec d'importants dégâts sur place. Des habitants présents nous ont dit qu'il y avait des blessés coincés sous les décombres dans les étages inférieurs", a témoigné Shevach Rothenshtrych, un des secouristes du MDA.

"Nous avons réussi à déplacer de gros blocs de béton avec nos mains et à extraire des décombres un homme de 82 ans, grièvement blessé mais conscient", a-t-il ajouté, précisant que l'homme avait été transporté à l'hôpital. Sa vie n'est pas en danger, selon des sources hospitalières.

Deux femmes âgées de 77 ans et 38 ans ainsi qu'un bébé de 10 mois, touché à la tête, ont été plus légèrement blessés par des éclats et le souffle de l'impact, a précisé le MDA.