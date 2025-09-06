 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Israël demande aux habitants de la ville de Gaza de partir vers Khan Younis
information fournie par Reuters 06/09/2025 à 09:08

L'armée israélienne a déclaré tôt samedi qu'elle établissait une "zone humanitaire" dans le secteur d'Al Mawassi, près de Khan Younis, en prévision de l'extension de ses opérations militaires dans la ville de Gaza.

Un porte-parole de l'armée a appelé les habitants de Gaza à quitter la ville pour se rendre dans cette zone qui comportera selon l'armée des infrastructures telles que des hôpitaux de campagne, des canalisations d'eau, des installations de désalinisation et des réserves de nourriture.

L'armée israélienne a récemment dit contrôler environ 40% de la ville de Gaza, qu'elle présente comme le dernier bastion du Hamas dans l'enclave palestinienne.

(Rédigé par Mayaan Lubell et Alexander Cornwell; version française Tangi Salaün)

Proche orient
  • Des véhicules transportant des Palestiniens fuyant vers le sud sur la route côtière près du camp de réfugiés de Nusseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 5 août 2025 ( AFP / Eyad BABA )
    L'armée israélienne appelle à l'évacuation de la ville de Gaza avant un assaut annoncé
    information fournie par AFP 06.09.2025 10:34 

    L'armée israélienne a appelé samedi matin les habitants de la ville de Gaza à l'évacuer vers une zone déclarée "humanitaire" plus au sud, en prévision d'un assaut au sol sur cette agglomération, la plus grande du territoire palestinien dévasté par près de 23 mois ... Lire la suite

  • À Milan, les proches de Giorgio Armani se recueillent pour un dernier hommage
    À Milan, les proches de Giorgio Armani se recueillent pour un dernier hommage
    information fournie par AFP Video 06.09.2025 10:03 

    Des personnalités du monde de la mode se rassemblent à Milan devant la chapelle ardente où repose la dépouille du célèbre styliste italien Giorgio Armani, décédé le 4 septembre à l'âge de 91 ans, pour lui rendre un dernier hommage.

  • Le prince japonais Hisahito lors de sa cérémonie de passage à l'âge adulte le 6 septembre 2025 au palais impérial de Tokyo ( POOL / David Mareuil )
    Le Japon célèbre la majorité du seul jeune héritier masculin au trône
    information fournie par AFP 06.09.2025 09:59 

    Le Japon a célébré samedi l'entrée dans l'âge adulte du prince Hisahito, seul jeune héritier masculin au trône, sur les épaules duquel repose l'avenir de la famille impériale. Le neveu de l'empereur Naruhito, deuxième dans l'ordre de succession après son père, ... Lire la suite

  • Giorgio Armani lors de l'inauguration d'une boutique à Barcelone le 16 septembre 2003 ( AFP / Cesar RANGEL )
    Milan rend hommage au "roi" Armani
    information fournie par AFP 06.09.2025 09:41 

    Milan rend hommage au "roi" Giorgio Armani, dont le corps est exposé depuis samedi matin en chapelle ardente dans l'Armani Teatro, lieu emblématique de l'étroite relation entre le couturier et la capitale lombarde. Des centaines de personnes faisaient la queue ... Lire la suite

L'offre BoursoBank