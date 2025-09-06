Israël demande aux habitants de la ville de Gaza de partir vers Khan Younis

L'armée israélienne a déclaré tôt samedi qu'elle établissait une "zone humanitaire" dans le secteur d'Al Mawassi, près de Khan Younis, en prévision de l'extension de ses opérations militaires dans la ville de Gaza.

Un porte-parole de l'armée a appelé les habitants de Gaza à quitter la ville pour se rendre dans cette zone qui comportera selon l'armée des infrastructures telles que des hôpitaux de campagne, des canalisations d'eau, des installations de désalinisation et des réserves de nourriture.

L'armée israélienne a récemment dit contrôler environ 40% de la ville de Gaza, qu'elle présente comme le dernier bastion du Hamas dans l'enclave palestinienne.

(Rédigé par Mayaan Lubell et Alexander Cornwell; version française Tangi Salaün)