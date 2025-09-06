Israël demande aux habitants de la ville de Gaza de partir vers Khan Younès

L'armée israélienne a appelé samedi les habitants de la ville de Gaza à partir vers le sud de l'enclave, disant avoir établi une "zone humanitaire" près de Khan Younès en prévision de l'extension de ses opérations militaires.

L'armée a indiqué que la zone située dans le secteur d'Al Mawassi comporte des infrastructures telles que des hôpitaux de campagne, des canalisations d'eau, des installations de désalinisation et des réserves de nourriture.

L'armée israélienne, qui pilonne la ville de Gaza depuis des semaines, a dit jeudi en contrôler environ la moitié et ne plus se trouver qu'à quelques kilomètres du centre-ville.

Le gouvernement de Benjamin Netanyahu présente la ville de Gaza comme le dernier bastion du Hamas dans l'enclave. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a répété vendredi que la guerre ne prendrait fin que si le mouvement islamiste accepte de libérer tous les otages qu'il détient encore et de déposer les armes.

La plupart des habitants de Gaza ont déjà été déplacés par les combats depuis le début de la guerre et nombre d'entre eux sont réticents à partir à nouveau malgré l'intensité des bombardements.

