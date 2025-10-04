Italie: marée humaine à Rome en soutien aux Palestiniens

Manifestation de soutien au peuple palestinien et contre l'interception par Israël de la flottille pour Gaza, le 4 octobre 2025 à Rome ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Des centaines de milliers de personnes selon les organisateurs ont manifesté samedi à Rome en soutien aux Palestiniens pour réclamer la fin de la guerre à Gaza, au quatrième jour d'une importante mobilisation après l'interception par Israël de la flottille internationale d'aide.

"Nous sommes tous palestiniens", "Free Palestine", "Stop au génocide", ont scandé les participants, parmi lesquels des familles avec des enfants.

Les organisateurs ont annoncé "un million" de manifestants. Contactée par l'AFP, la préfecture de police n'était pas en mesure de fournir de chiffre de participation dans l'immédiat.

Le cortège a défilé sous le soleil dans le centre de la capitale italienne, encadré par un important dispositif de sécurité.

Les participants, dont beaucoup exhibaient un drapeau palestinien ou un keffieh, ont déployé des banderoles et des pancartes "Colonies juives, hors de Cisjordanie", "Fin à l'apartheid" ou encore "La Terre Sainte crie pour la paix".

"D'habitude, je n'apprécie pas les manifestations de grande ampleur mais aujourd'hui, je n'ai pas pu me résoudre à rester chez moi", a déclaré à l'AFP Donato Colucci, chef scout de 44 ans qui accompagne 150 jeunes au sein d'une association laïque.

"Je pense que des pays comme l'Italie, la France et l'Espagne, ont développé une culture de résistance et des valeurs démocratiques plus que d'autres, car ils ont eu l'expérience de la dictature et de la violence", a-t-il ajouté.

Des manifestations très suivies se tiennent chaque jour dans plusieurs villes italiennes depuis le début de l'interception de la flottille pour Gaza par les forces israéliennes mercredi soir.

Vendredi, des centaines de milliers de personnes ont manifesté à travers tout le pays pour exprimer leur soutien à la flottille et dénoncer l'inertie du gouvernement de Giorgia Meloni face au siège du territoire palestinien.

"Merci à la flottille, merci aux Italiens, car il semble que nous soyons désormais ceux qui bougent avec plus de joie et de force", s'est réjoui Enrico Edit, 69 ans.

Samedi, Mme Meloni a accusé les manifestants d'avoir profané une statue du pape Jean Paul II (1978-2005) avec des graffitis devant la gare principale de Rome, dénonçant un "acte honteux".

"Ils disent descendre dans la rue pour la paix, mais ils insultent la mémoire d'un homme qui fut un véritable défenseur et bâtisseur de la paix", a-t-elle déploré dans un communiqué.