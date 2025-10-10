Israël confirme l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu à Gaza

L'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza est entré en vigueur à midi, heure locale (09h00 GMT), annonce vendredi l'armée israélienne.

"Depuis 12h00, les troupes de Tsahal ont commencé à se positionner le long des lignes de déploiement actualisées en prévision de l'accord de cessez-le-feu et du retour des otages", a-t-elle indiqué.

Cette annonce intervient après la ratification vendredi par le gouvernement israélien de l'accord de cessez-avec le Hamas proposé par le président américain Donald Trump.

(Reportage Jana Choukeir, rédigé par Ahmed Elimam; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)