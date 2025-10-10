 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Israël confirme l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu à Gaza
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 11:34

L'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza est entré en vigueur à midi, heure locale (09h00 GMT), annonce vendredi l'armée israélienne.

"Depuis 12h00, les troupes de Tsahal ont commencé à se positionner le long des lignes de déploiement actualisées en prévision de l'accord de cessez-le-feu et du retour des otages", a-t-elle indiqué.

Cette annonce intervient après la ratification vendredi par le gouvernement israélien de l'accord de cessez-avec le Hamas proposé par le président américain Donald Trump.

(Reportage Jana Choukeir, rédigé par Ahmed Elimam; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank