Israël annonce avoir visé le chef de la branche armée du Hamas

(Nouveau bilan)

Israël a dit vendredi avoir pris pour cible à Gaza Izz al-Din al-Haddad, chef de la branche armée du Hamas, considéré comme un des architectes des attaques du 7 octobre 2023 contre l'Etat hébreu.

Deux frappes contre un appartement du quartier de Rimal dans la ville de Gaza et contre un véhicule situé dans une rue proche ont fait au moins trois morts et 20 blessés, ont déclaré des sources médicales à Gaza, sans qu'on sache dans l'immédiat si le commandant du Hamas figurait parmi les victimes.

Ni les autorités israéliennes ni le Hamas n'ont communiqué sur le sort de Izz al-Din al-Haddad, qui a pris la tête de la branche armée du groupe palestinien dans l'enclave palestinienne à la suite de l'assassinat par Israël de Mohammed Sinouar en mai 2025.

Izz al-Din al-Haddad, chef des brigades al Qassam, est le commandant de plus haut rang visé par Israël depuis l'accord de cessez-le-feu conclu sous l'égide des Etats-Unis en octobre dernier.

Dans un communiqué commun, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ministre de la Défense Israël Katz ont qualifié Izz al-Din al-Haddad de "responsable des meurtres, des enlèvements et du mal infligé à des milliers de civils et soldats israéliens".

(Reportage de Rami Ayyub à Jérusalem et Nidal al-Mughrabi au Caire; version française Zhifan Liu, édité par Jean-Stéphane Brosse)