Israël annonce avoir lancé une "frappe préventive" contre l'Iran
information fournie par Reuters 28/02/2026 à 07:40

(Actualisé avec précisions)

Israël a lancé une "frappe préventive" contre l'Iran, a annoncé samedi le ministre israélien de la Défense, alors que des explosions retentissaient à Téhéran, selon les médias locaux.

Les sirènes d'alerte ont retenti en Israël dans l'éventualité d'une riposte iranienne, a indiqué l'armée israélienne. Les écoles resteront fermées ce samedi et les Israéliens sont appelés à télétravailler et à éviter les rassemblements publics, a-t-elle ajouté.

L'espace aérien israélien est fermé pour tous les vols civils, a annoncé l'autorité aéroportuaire israélienne.

Selon les agences de presse iraniennes, plusieurs fortes explosions ont secoué Téhéran et des colonnes de fumée noire s'élevaient au-dessus de la capitale.

"L'État d'Israël a lancé une attaque préventive contre l'Iran afin d'éliminer les menaces qui pèsent sur lui", a déclaré le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, sans préciser la nature des cibles visées.

Cette attaque, qui fait écho au conflit de 12 jours entre Israël et l'Iran en juin dernier, fait suite aux avertissements répétés des États-Unis et d'Israël selon lesquels ils frapperaient à nouveau si l'Iran poursuivait ses programmes nucléaires et de missiles balistiques.

Israël a lancé cette nouvelle attaque alors que les négociations se poursuivent entre Washington et Téhéran.

(Rédigé par Alex Cornwell à Jérusalem et Menna Alaa El-Din au Caire, version française Tangi Salaün)

