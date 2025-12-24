Israël accuse le Hamas de violer la trêve à Gaza, annonce des représailles

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé mercredi le Hamas de violer l'accord de cessez-le-feu à Gaza et promis de riposter après qu'un militaire a été blessé par un engin explosif à Rafah, dans le sud du territoire palestinien.

Dans un communiqué, le bureau du Premier ministre appelle le Hamas à respecter pleinement l'accord d'octobre qui prévoit notamment la démilitarisation du groupe islamiste et lui interdit de participer à la gouvernance de l'enclave.

"Israël réagira en conséquence", ajoute le communiqué.

Selon l'armée israélienne, un engin explosif a été déclenché contre un véhicule militaire dans la zone de Rafah, blessant légèrement un officier.

Les violences ont diminué mais n'ont pas cessé depuis l'entrée en vigueur de la trêve dans la bande de Gaza le 10 octobre dernier, les belligérants s'accusant régulièrement de violer le cessez-le-feu.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, Israël a tué plus de 400 personnes dans le territoire depuis la suspension officielle des hostilités.

(Rédigé par Ahmed Elimam et Nayera Abdallah ; version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)