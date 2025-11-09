"Creux" et pas "capable de diriger le pays": Xavier Bertrand s'en prend à "l'amateurisme" de Bardella

Xavier Bertrand, à Saint Quentin (Aisne), le 25 octobre 2025 ( AFP / Francois LO PRESTI )

Favori des sondages et remplaçant désigné en cas d'empêchement de Marine Le Pen pour l'élection présidentielle, Jordan Bardella "n'a pas travaillé ses dossiers" et "ne connait rien à la vie", a affirmé dimanche le président LR des Hauts-de-France, Xavier Bertrand.

"C'est pas M. Bardella du haut de ses 30 ans qui va nous dire qu'il a l'expérience nécessaire", a attaqué bille en tête M. Bertrand sur Radio J.

Lui-même âgé de 60 ans, celui qui fut maire, député et ministre de plusieurs gouvernements de droite a assuré qu'il n'était "pas le seul à ne pas prendre au sérieux" son cadet - eurodéputé depuis 2019.

"Mais je suis peut-être l'un des rares à le dire", a-t-il ajouté, se démarquant de ceux qui "ont la trouille" car M. Bardella "est haut dans les sondages" - autour de 35% des intentions de vote au premier tour, très loin devant ses poursuivants, selon plusieurs études récentes.

"Les gens se disent (que) c'est peut-être lui le vainqueur, il n'y a personne qui ose dire qu'il est creux", à l'inverse d'une Marine Le Pen qui "a travaillé ses dossiers" et a davantage "d'expérience", a reconnu M. Bertrand, qui l'a affrontée deux fois aux élections régionales.

"M. Bardella, il n'a pas travaillé ses dossiers, il les a répétés. Il ne connait rien au sujet, il ne connait rien à la vie", a insisté le patron de la région Hauts-de-France, candidat déclaré à la prochaine course vers l'Elysée.

Avant d'en remettre une couche sur la jeunesse de son rival d'extrême droite: "L'amateurisme, ça va bien. On parle d'un pays de 68 millions d'habitants, la septième puissance mondiale. On ne va pas nous faire croire qu'à 30 ans, on est tout à fait capable de diriger un pays comme le nôtre".