Israël a ouvert le feu sur la flottille "Global Sumud" pour Gaza - vidéo

Les forces israéliennes ont ouvert le feu sur au moins deux navires faisant partie d'une flottille humanitaire en route vers Gaza, ont annoncé mardi les organisateurs de la flottille, ajoutant qu'aucune victime n'avait été signalée.

Sur une vidéo diffusée en direct depuis la flottille, on voit des soldats tirer sur deux des bateaux, sans que l'on puisse clairement identifier le type de munitions utilisé. Un porte-parole de la flottille a déclaré que six navires avaient été pris pour cible.

L'armée israélienne a refusé de commenter ces images, renvoyant Reuters vers le ministère des Affaires étrangères. Un porte-parole de ce ministère n'a pas immédiatement répondu aux questions de Reuters.

Les organisateurs de la flottille ont précisé que les forces israéliennes avaient intercepté 44 de leurs bateaux en Méditerranée orientale et que six navires tâchaient toujours de faire route vers l'enclave palestinienne.

Le ministère israélien des Affaires étrangères avait auparavant averti lundi sur X qu'il "ne tolérerait aucune violation du blocus naval légal imposé à Gaza" et a appelé "tous les participants à cette provocation à changer de cap et à faire demi-tour immédiatement".

Les navires de la flottille Global Sumud ("sumud" signifie "persévérance" en arabe) avaient pris la mer pour la troisième fois jeudi dernier depuis le sud de la Turquie après de précédentes tentatives infructueuses, lors desquelles Israël a intercepté les navires dans les eaux internationales.

S'exprimant à Ankara tard lundi soir, le président turc Tayyip Erdogan a condamné l'intervention contre les "voyageurs de l'espoir" de la flottille et a appelé la communauté internationale à réagir face aux actions d'Israël.

Une vingtaine de ressortissants turcs figuraient parmi les personnes à bord des navires interceptés, à environ 250 milles marins (463 km) de la bande de Gaza, ont encore dit les organisateurs, ajoutant que 426 personnes issues de 39 pays participaient à l'opération.

Un militant turc présent à bord d'un navire de la flottille a déclaré qu'il ne craignait pas d'être intercepté par les forces israéliennes, mais s'est dit inquiet pour ceux qui avaient déjà été arrêtés.

Le Trésor américain a déclaré mardi qu'il imposait des sanctions à l'encontre de quatre personnes associées à ce qu'il a qualifié de "flottille pro-Hamas".

La flottille précédente avait quitté l'Espagne le 12 avril mais les forces israéliennes avaient intercepté les navires, transférant une centaine de militants pro-palestiniens en Crète et deux autres en détention en Israël.

En octobre dernier, l'armée israélienne a intercepté une autre flottille organisée par la même organisation, arrêtant la militante suédoise Greta Thunberg et plus de 450 participants.

Israël, qui contrôle tous les accès à la bande de Gaza, nie priver ses deux millions d'habitants de ravitaillement.

Pourtant, les Palestiniens et les organismes d'aide internationaux affirment que les approvisionnements qui parviennent sur le territoire restent insuffisants, malgré un cessez-le-feu conclu en octobre, qui prévoyait des garanties d'augmentation de l'aide.

(Omer Berberolgu, Daren Butler, Alexander Cornwell, Nina Lopez, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Blandine Hénault)