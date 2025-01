Ismaël Bennacer : « Je suis un joueur qui doit constamment prouver »

De retour sur les terrains après trois mois d’absence, Ismaël Bennacer s’est offert un second trophée avec l’AC Milan, en remportant la Supercoupe d’Italie face à l’Inter (3-2). Un retour clinquant de l’international algérien qui se confie sur ses six saisons à Milan, le changement de coach, Zlatan, l’Algérie et sur les échéances à venir.

Une victoire en Supercoppa face à l’Inter (3-2) après trois mois d’absence : tu ne pouvais pas espérer un meilleur retour ?

Effectivement, on est très heureux et très fiers. C’est mon deuxième titre avec le Milan et il est particulier, face à notre rival et avec un scénario incroyable. Le coach Conceição a tenu un discours fort, mais c’est une finale face à l’Inter, donc on était motivé naturellement. Même après le deuxième but qu’on prend juste après la mi-temps, on est restés déterminés. On est allé la chercher au mental. Gagner une finale de cette manière, c’est plus jouissif que de gagner 5-0, et ça montre la force mentale de cette équipe. On est dans un club où l’on travaille tous les jours pour remporter des titres. On a bien profité et célébré ce trophée, mais maintenant, on est passé à autre chose et on doit se focaliser sur ce qui arrive.…

Propos recueillis par Tristan Pubert pour SOFOOT.com