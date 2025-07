À quoi ressemblerait le mercato idéal de l'OL, version Ligue 1 ?

On avait préparé la liste de courses pour l’OL en cas de Ligue 2, revoilà finalement les Gones en Ligue 1. Avec une cure d’austérité et donc quelques bonnes idées à avoir pour garnir l’effectif rhodanien.

→ Willy Boly, défenseur central

Lyon ne possède pas la plus belle des défenses centrales de Ligue 1, c’est bien connu. Il va falloir recruter dans ce domaine pour l’OL, alors pourquoi ne pas taper à la porte d’un bon copain qui sait douiller comme il faut ? Willy Boly a 34 ans, mais dans la rotation, il peut apporter de l’expérience dans une défense lyonnaise qui en manque cruellement. Puis, pour combler les possibles annulations des transferts de Matt Turner et Danilo, il faut savoir se faire pardonner. Allez, Textor n’est plus dans le coup et le deal doit pouvoir se faire pour quelques millions d’euros.

→ Charlie Cresswell, défenseur central

Parce qu’on aime bien Clinton Mata à droite et que Duje Ćaleta-Car risque de rapidement faire ses valises, Lyon a besoin d’un deuxième titulaire dans sa défense centrale. Convaincant et compétent pour une première saison en Ligue 1, Charlie Cresswell semble être un bon candidat. Parmi les 3% des joueurs ayant remporté le plus de duels aériens cette saison en Ligue 1 avec 3,40 duels gagnés par match selon Opta, l’Anglais peut énormément apporter à une équipe qui est bien mauvaise sur les corners défensifs. Comment ça, le TFC ne va pas vouloir le lâcher ?…

Par Raphaël Faurie-Pacaud pour SOFOOT.com