Iran : vers une augmentation de 60% du salaire minimum, plusieurs mois après des manifestations antigouvernementales inédites

Téhéran, le 15 mars 2026. ( AFP / ATTA KENARE )

En décembre dernier, des manifestations avaient été déclenchées par le coût élevé de la vie et la dépréciation de la monnaie nationale, un mouvement brutalement réprimées par les autorités, tuant plusieurs milliers de personnes.

Une annonce qui survient en pleine guerre et plusieurs mois après des manifestations antigouvernementales déclenchées initialement par la mauvaise situation économique du pays. En Iran, le salaire minimum va augmenter de plus de 60%, selon des médias locaux dimanche 15 mars, citant le ministre iranien du Travail.

Le pays ajuste tous les ans le salaire minimum en fonction de l'inflation, qui a explosé sous l'effet des sanctions internationales dans les mois qui ont précédé la guerre déclenchée par des frappes israélo-américaines le 28 février. Selon l'agence iranienne Tasnim, citant le ministre du Travail, "avec l'accord du gouvernement", le salaire minimum mensuel va passer de 103 millions de rials à 166 millions au cours de la prochaine année du calendrier persan, qui commence dans quelques jours. Le gouvernement a aussi annoncé une hausse similaire des allocations familiales. La monnaie iranienne s'échange à environ 1,47 million de rials pour un dollar, selon le site Bonbast.

Des manifestations avaient été déclenchées en décembre dernier par le coût élevé de la vie et la dépréciation de la monnaie nationale. Elles avaient toutefois rapidement évolué en un vaste mouvement de contestation d'une ampleur inédite appelant à la chute du pouvoir iranien, en place depuis la Révolution islamique de 1979. Les autorités avaient brutalement réprimé la contestation, tuant des milliers de personnes dans le pays, selon des groupes de défense des droits humains.