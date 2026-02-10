 Aller au contenu principal
Iran-USA-Les contacts à Oman jugés constructifs par Téhéran
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 10:21

Les discussions nucléaires avec les États-Unis ont permis à Téhéran d'évaluer le sérieux de Washington et révélé un consensus pour poursuivre la voie diplomatique, a déclaré mardi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Des diplomates américains et iraniens ont tenu la semaine dernière, à Oman, des échanges via des médiateurs omanais afin de relancer la diplomatie, après que le président américain Donald Trump a déployé une flotte navale dans la région, alimentant les craintes de nouvelles actions militaires.

"La réunion de Mascate n'a pas été longue. À nos yeux, il s'agissait d'évaluer le sérieux de l'autre partie et la manière de poursuivre cette voie", a déclaré Nasser Kanani Baghaei.

"Après les discussions, nous avons estimé qu'il existait une compréhension et un consensus pour poursuivre le processus diplomatique."

Le porte-parole a précisé que le déplacement mardi à Oman d'Ali Larijani, conseiller du guide suprême iranien, avait été planifié de longue date pour suivre des consultations régionales, ajoutant qu'Ali Larijani se rendrait ensuite au Qatar.

Évoquant le voyage attendu mercredi du Premier ministre israélien à Washington, Nasser Kanani Baghaei a affirmé que les États-Unis "doivent agir indépendamment des pressions étrangères, en particulier des pressions israéliennes qui ignorent les intérêts de la région et même ceux des États-Unis".

(Rédigé par le bureau de Dubaï, version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

