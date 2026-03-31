Iran : Trump s'en prend à la France et une prétendue interdiction de survol

La nouvelle sortie du président américain intervient alors que plusieurs avions ravitailleurs américains KC-135 ont été aperçus sur la base aérienne d'Istres.

Donald Trump, à bord d'Air Force One, le 29 mars 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / NATHAN HOWARD )

"VERY UNHELPFUL". Dans une de ses nombreuses publications offensives postées sur son réseau Truth Social, Donald Trump a pris pour cible la France, qu'il accuse sans plus de détails de restreindre le transit des avions américains en transit vers le Moyen-Orient.

Paris n'a pas annoncé officiellement ou publiquement d’interdiction de survol de son territoire pour les appareils américains impliqués dans le conflit, comme l'a en revanche fait l'Espagne.

KC-135 et B-52 dans l'espace aérien français

Selon plusieurs experts, dont le journaliste spécialisé Didier François ainsi que le chercheur Etienne Marcuz, de la Fondation pour la recherche stratégique, la France accueille depuis plusieurs semaines des avions ravitailleurs KC-135 sur la base aérienne d'Istres, tandis que le transit de bombardiers stratégiques B-52 a été observé au moins à une reprise dans l'espace aérien français.

"La France n'a pas laissé des avions à destination d'Israël, chargés d'équipement militaire, survoler le territoire français. La France a été TRES PEU COOPERATIVE en ce qui concerne le 'boucher iranien' qui a été éliminé avec succès", a lancé pour sa part le président américain sur son réseau Truth Social. L'Espagne, dont le gouvernement de gauche est "totalement opposé" aux attaques américano-israéliennes contre l'Iran, a elle annoncé lundi qu'elle fermait son espace aérien aux avions américains impliqués dans cette guerre.