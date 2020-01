Iran : Soleimani, boucher des peuples ou héros de l'islam politique ?

La tribune est rédigée par un collectif d'intellectuels et d'opposants iraniens en exil, démocrates et libéraux. Ses signataires tirent le bilan de l'action politico-militaire du général Qassem Soleimani, qui incarna jusqu'à sa mort, le 3 janvier, d'un tir de drone américain sur l'aéroport de Bagdad, les efforts entrepris par le régime iranien pour exporter sa « révolution islamique » dans le reste du Moyen-Orient. La tribune souligne le rôle qu'il a joué dans l'aggravation des conflits sectaires dans cette région déjà instable et sa participation ? via les milices à sa solde en Irak et en Syrie, notamment ? à la répression des opposants iraniens et irakiens ainsi qu'aux massacres en Syrie. La liste des 38 premiers signataires figure au bas de cette page.La mort du général Soleimani, commandant de la force Al Qods des gardiens de la Révolution islamique, a donné lieu à de nombreuses réactions, dont peu d'entre elles ont pris en considération les aspirations du peuple iranien et des peuples de la région.Les dirigeants du régime islamique ont condamné le « terrorisme d'État » américain qui, violant la souveraineté d'un État indépendant, l'Irak, est intervenu militairement pour éliminer un général « invité » par les dirigeants de ce pays.Pour cet homme de guerre, la vie humaine n'avait aucune valeur.D'autres ont rappelé les ingérences de Qassem Soleimani par milices interposées et ses exactions multiples, tant en...