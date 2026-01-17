Iran-Plus de 3.000 morts depuis le début des manifestations, selon une ONG

(Actualisé avec déclaration du régime iranien, retour progressif de la connexion internet)

La répression du vaste mouvement de contestation en Iran a fait plus de 3.000 morts, a rapporté samedi l'organisation de défense des droits humains HRANA, basée aux Etats-Unis, alors qu'un regain d'activité de l'internet en Iran a été observé.

L'ONG basée aux Etats-Unis fait état d'un bilan de 3.090 morts, dont 2.885 manifestants.

Des habitants ont indiqué que la répression semblait avoir largement étouffé les manifestations pour le moment et les médias officiels iraniens ont fait état de nouvelles arrestations.

Le régime iranien accuse des émeutiers déguisés en manifestants d'être responsables des violences, les qualifiant de "terroristes" et arguant que les Etats-Unis et Israël sont à l'origine du soulèvement.

"La dernière sédition anti-Iran est différente en ce sens que le président des Etats-Unis est personnellement impliqué", a déclaré l'ayatollah Ali Khamenei, cité par des médias iraniens.

Donald Trump a brandi la menace d'une "action très forte" des Etats-Unis en cas d'exécution par l'Iran de manifestants avant d'avancer que Téhéran avait renoncé à de telles pratiques.

"Je respecte profondément le fait que toutes les pendaisons prévues, qui devaient avoir lieu hier (plus de 800), aient été annulées par les dirigeants iraniens. Merci !", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Les autorités iraniennes n'ont jamais dit avoir l'intention de procéder à de telles exécutions.

A Téhéran, des habitants ont déclaré que la capitale était calme depuis quatre jours et ont fait état de drones survolant la ville, sans signes de manifestations jeudi ou vendredi.

Les habitants interrogés ont refusé d'être identifiés, pour des raisons de sécurité.

Les manifestations ont éclaté le 28 décembre en raison de l'inflation galopante en Iran, dont l'économie est paralysée par les sanctions, devenant par la suite l'un des plus importants mouvements de contestation que le régime islamique ait connu depuis la révolution de 1979 qui l'a conduit au pouvoir.

La presse locale rapporte que la connexion internet a été rétablie pour certains utilisateurs iraniens qui ont été coupés du monde pendant plusieurs jours.

Un habitant de Karaj, à l'ouest de la capitale iranienne, a déclaré par WhatsApp avoir observé un retour de sa connexion internet à 4h00 du matin samedi. La ville de Karaj a été le théâtre des manifestations les plus violentes de ces derniers jours.

Plusieurs ressortissants iraniens vivant à l'étranger ont rapporté sur les réseaux sociaux avoir pu envoyer des messages à des utilisateurs en Iran samedi matin.

