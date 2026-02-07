Iran-Netanyahu sera reçu mercredi par Trump à Washington

Benjamin Netanyahu prévoit de rencontrer le président américain Donald Trump mercredi à Washington, où les deux hommes discuteront des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran, a déclaré samedi le cabinet du Premier ministre israélien.

L'Iran et les Etats-Unis ont participé vendredi à Oman à des discussions indirectes sur fond de menace d'intervention militaire américaine contre la République islamique, dont le ministre des Affaires étrangères a jugé qu'elles constituaient une bonne base et qu'elles allaient se poursuivre.

Le périmètre même de ces discussions a été source de divergences entre l'Iran et les Etats-Unis, la République islamique affichant sa détermination à les circonscrire à son seul programme nucléaire alors que Washington entend les élargir les pourparlers à l'arsenal balistique de Téhéran, à son soutien à différents mouvements armés dans la région et au "traitement" réservé par la République islamique à son propre peuple.

Benjamin Netanyahu "estime que toute négociation doit inclure des limitations sur les missiles balistiques et un arrêt du soutien à l'axe iranien", a dit son cabinet dans un communiqué.

La rencontre de mercredi sera la septième entre le président américain et le Premier ministre israélien depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier 2025.

Les deux dirigeants devaient initialement se voir le 18 février mais les discussions ont été avancées en raison des discussions entre Washington et Téhéran.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)