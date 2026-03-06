Iran-Les USA portent probablement la responsabilité de l'attaque d'une école-sources

par Phil Stewart et Idrees Ali

Les enquêteurs de l'armée américaine pensent qu'il est probable que les Etats-Unis portent la responsabilité d'une frappe présumée menée samedi contre une école de filles dans le sud de l'Iran, ont dit deux responsables américains à Reuters.

Les enquêteurs n'ont toutefois pas terminé leur enquête et ne sont pas encore parvenus à des conclusions définitives, ont précisé les responsables.

Reuters n'a pas été en mesure d'obtenir davantage de détails sur l'enquête.

Les responsables, qui s'exprimaient sous le sceau de l'anonymat, n'ont pas exclu la possibilité que de nouvelles preuves soient découvertes, exonère les Etats-Unis de toute responsabilité, et pointe la responsabilité d'une autre partie dans l'incident.

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer combien de temps durerait l'enquête ni quelles preuves les enquêteurs américains espèrent trouver avant d'y mettre un terme.

Une école primaire pour filles dans la ville de Minab (sud) a été visée par des frappes au premier jour de la campagne menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.

L'ambassadeur de l'Iran auprès des Nations unies à Genève a déclaré que 150 écolières avaient été tuées dans les frappes. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer ce bilan de manière indépendante.

(Avec Maayan Lubell à Jérusalem; version française Camille Raynaud)