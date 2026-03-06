 Aller au contenu principal
Iran-Les USA portent probablement la responsabilité de l'attaque d'une école-sources
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 07:47

par Phil Stewart et Idrees ‌Ali

Les enquêteurs de l'armée américaine pensent ​qu'il est probable que les Etats-Unis portent la responsabilité d'une frappe présumée menée samedi contre une école de ​filles dans le sud de l'Iran, ont dit deux responsables ​américains à Reuters.

Les enquêteurs n'ont ⁠toutefois pas terminé leur enquête et ne sont ‌pas encore parvenus à des conclusions définitives, ont précisé les responsables.

Reuters n'a pas été ​en mesure d'obtenir ‌davantage de détails sur l'enquête.

Les responsables, ⁠qui s'exprimaient sous le sceau de l'anonymat, n'ont pas exclu la possibilité que de nouvelles preuves soient ⁠découvertes, exonère les ‌Etats-Unis de toute responsabilité, et pointe la ⁠responsabilité d'une autre partie dans l'incident.

Reuters n'a pas ‌été en mesure de déterminer combien ⁠de temps durerait l'enquête ni quelles preuves ⁠les enquêteurs américains ‌espèrent trouver avant d'y mettre un terme.

Une école primaire ​pour filles dans ‌la ville de Minab (sud) a été visée par des frappes au premier ​jour de la campagne menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.

L'ambassadeur de l'Iran auprès ⁠des Nations unies à Genève a déclaré que 150 écolières avaient été tuées dans les frappes. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer ce bilan de manière indépendante.

(Avec Maayan Lubell à Jérusalem; version ​française Camille Raynaud)

Proche orient
Guerre en Iran
