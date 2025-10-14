Iran-Les Français Kohler et Paris condamnés à de lourdes peines de prison-Agence Fars

Un tribunal iranien a infligé de lourdes peines de prison aux ressortissants français Cécile Kohler et Jacques Paris, accusés d'espionnage pour le compte de la France et d'Israël, rapporte mardi l'agence de presse Fars.

L'Iran détient Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris depuis 2022.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a indiqué il y a huit jours que Téhéran était en discussions avec Paris en vue d'un échange entre les deux ressortissants français et Mahdieh Esfandiari, une étudiante iranienne vivant à Lyon, arrêtée cette année pour des publications anti-israéliennes sur les réseaux sociaux.

