Iran-Le voyage de Qalibaf au Qatar a permis des progrès avec les USA-Tasnim

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Qalifaf, s'est rendu au Qatar avec l'objectif de parvenir à un accord sur les modalités d'exécution du dégel d'une partie des avoirs de Téhéran à l'étranger, comme demandé par la République islamique, rapporte mardi l'agence iranienne Tasnim.

Ce protocole d'entente avec les Etats-Unis porterait sur le "dégel" de quelque 24 milliards de dollars d'avoirs iraniens bloqués, selon une source proche des discussions citée par l'agence.

Le déplacement a été "globalement positif" et a permis des progrès dans les discussions avec les Américains, selon Tasnim.

(Reportage Jana Choukeir et Elwely Elwelly, version française Sophie Louet)