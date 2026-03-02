Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Iran-Le site nucléaire de Natanz a été attaqué dimanche par les USA et Israël-ambassadeur iranien à l'AIEA
information fournie par Reuters•02/03/2026 à 10:34
Le site nucléaire iranien de Natanz
(province d'Ispahan), déjà visé en juin 2025, a été bombardé
dimanche par Israël et les Etats-Unis, a déclaré le représentant
de l'Iran à l'Agence internationale de l'énergie atomique
(AIEA).
(Reuters; rédigé par Etienne Breban, édité par Sophie Louet)
"On s'est rapproché de notre liberté": quelques milliers d'Iraniens ont défilé dimanche à Paris après les attaques lancées par les Etats-Unis et Israël contre la République islamique d'Iran qui ont conduit à la mort du guide suprême Ali Khamenei, une intervention ...
Lire la suite
Le pétrole et le gaz flambent lundi, le conflit engagé par les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran ce week-end faisant redouter des perturbations de l'offre, alors que les investisseurs s'interrogent sur l'évolution de la crise. Vers 08H45 GMT, le ...
Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ...
Lire la suite
Le Croissant-Rouge iranien affirme que 555 personnes ont été tuées en Iran par l'opération militaire américano-israélienne, alors que la guerre s'étend au Liban, où Israël a lancé des raids qui pourraient durer. Voici les principaux développements du conflit. - ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer