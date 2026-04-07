Iran-Le Pakistan cherche à repousser la date butoir de l'ultimatum de Trump

Le Pakistan a demandé mercredi au président américain Donald Trump de repousser la date butoir de l'ultimatum qu'il a imposé à l'Iran de deux semaines.

Un haut responsable iranien a déclaré à Reuters que Téhéran examinait favorablement la demande d'Islamabad visant à instaurer un cessez-le-feu de deux semaines. La Maison blanche a indiqué que Donald Trump avait été informé de la proposition du Pakistan, et qu'une réponse y serait donnée.

"Afin de permettre à la diplomatie de suivre son cours, je demande instamment au président Trump de prolonger le délai imposé à l'Iran de deux semaines", a écrit le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif sur le réseau social X.

"Le Pakistan, en toute sincérité, demande à ses frères iraniens d'ouvrir le détroit d'Ormuz pour une période correspondante de deux semaines, en signe de bonne volonté."

Cette requête intervient après que Donald Trump a déclaré sur son réseau Truth Social que "toute une civilisation (allait) mourir ce soir".

Le locataire de la Maison blanche a donné à Téhéran jusqu'à 20h00 heure de Washington mardi - 00h00 GMT et 03h30 mercredi en Iran - pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Si la République islamique ne scelle pas un accord d'ici là, les Etats-Unis détruiront chaque pont et centrale électrique en Iran, a dit Donald Trump.

Shehbaz Sharif a appelé "toutes les parties à la guerre" à observer un cessez-le-feu partout pendant deux semaines "afin de permettre à la diplomatie de mettre définitivement fin à la guerre".

Il a ajouté que les efforts diplomatiques "progressaient de manière constante, solide et dynamique, et qui pourrait déboucher sur des résultats concrets dans un avenir proche".

Le Pakistan a mis à profit ses liens étroits avec Téhéran et Washington pour s'imposer comme un canal diplomatique clé dans le conflit.

(Gursimran Kaur; version française Camille Raynaud)