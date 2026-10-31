Iran-Le Guide suprême ordonne une riposte militaire sans "limites géographiques" face aux nouvelles menaces

(Actualisé avec négociations, déclaration d'Araqchi)

Le Guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a ordonné aux forces armées de son pays de riposter immédiatement et sans "limites géographiques" à toute menace ennemie, peut-on lire dans un communiqué publié samedi sur son compte Telegram officiel.

Selon Mojtaba Khamenei, l'Iran déterminera le moment et les conditions de la fin de toutes nouvelles attaques militaires ou "terroristes" de la part de ses ennemis.

Il a également demandé une actualisation de la liste des cibles militaires afin de placer les ressources "matérielles et immatérielles" américaines et israéliennes à la portée des forces iraniennes.

Cette déclaration intervient alors que les discussions ont repris pour mettre fin au conflit enclenché en février par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.

Des négociations ont lieu samedi à Doha entre une délégation iranienne et des médiateurs qataris, a-t-on appris d'une source au fait des discussions.

La veille, des négociateurs qataris et iraniens se sont entretenus à Téhéran pendant 12 heures, ajoute la source. Les protagonistes étaient en contact régulier avec l'administration Trump, selon la source.

Les pays de la région craignent que Donald Trump, qui a mis sur pause son offensive sur l'Iran durant la campagne des élections de mi-mandat, pourrait relancer les hostilités une fois le scrutin terminé.

Parallèlement, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi a rapporté que l'état-major iranien avait discuté de la lettre adressée jeudi par le vice-président américain J.D. Vance pour évoquer les besoins du pays en fournitures médicales.

Par ailleurs, la télévision iranienne IRIB a rapporté que les Etats-Unis avaient attaqué deux navires de pêche près de l'île de Qeshm, citant un responsable de la province d'Hormozgan.

La Maison blanche comme le Pentagone n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

(Reportage Enas Alashray et Yasmine Ghania; version française Claude Chendjou et Zhifan Liu)